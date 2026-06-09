Il proprietario dell’immobile che ospitava l’azienda Magrì ha dichiarato di voler fare tutto il possibile per riprendere l’attività e mettere in sicurezza l’ambiente dopo l’incendio avvenuto domenica. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle misure adottate o sui tempi previsti per il ritorno alla normalità.

"Farò di tutto per mettere in sicurezza l’ambiente e far ripartire l’attività". Parla così Michele Budano, proprietario dell’immobile che ospitava l’azienda Magrì distrutta dall’ incendio di domenica. "I danni per ora non sono stati calcolati, è ancora presto ma sono ingenti – continua Budano – posso però dire che nel tetto escludo che ci sia amianto. E’ una fibra lamierata ma non è amianto, la struttura è stata fatta nel 1996 con tutti i crismi". La famiglia Budano ha ceduto l’attività Magrì, specializzata negli insaccati, nel 2022, tenendosi solo l’immobile, un capannone di 1.300 metri quadrati di superficie tra il piano terra e quello superiore adibito alla contabilità. "Un’attività di famiglia, di mio padre Giorgio – continua Budano – che è morto nel 2015. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Terribile, ma farò di tutto per ripartire con l’attività"

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