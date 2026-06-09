Sinistra Italiana ha dichiarato chiaramente la propria opposizione alla costruzione di un nuovo termovalorizzatore a Montale. Non sono stati fatti commenti o precisazioni ulteriori sulla questione.

MONTALE Sinistra Italiana si esprime nettamente contro la costruzione di un nuovo termovalorizzatore a Montale. "Se davvero si ritiene necessario realizzare un nuovo impianto di termovalorizzazione – sostiene Sinistra Italiana di Montale – è indispensabile spiegare pubblicamente perché questa scelta dovrebbe ricadere proprio su Montale, una comunità che da oltre sessant’anni contribuisce alla gestione dei rifiuti dell’area". Sinistra Italiana Montale ribadisce la propria contrarietà "a nuovi impianti di termovalorizzazione e, in particolare, alla costruzione di una nuova struttura destinata allo smaltimento del residuo della raccolta differenziata. Riteniamo infatti che esistano soluzioni alternative, più sostenibili dal punto di vista ambientale e maggiormente coerenti con gli obiettivi di riduzione e recupero dei rifiuti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Termovalorizzatore: "Nessuna ambiguità sul nuovo impianto"

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