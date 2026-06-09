Un tentativo di furto è stato sventato quando un uomo, già salito sul balcone di un appartamento, è stato messo in fuga dalla figlia dei proprietari che si trovava all’interno. I proprietari erano presenti in casa al momento dell’episodio, che si è verificato con il ladro ancora sul balcone. La pronta reazione della figlia ha impedito che il tentativo di furto si concretizzasse.

Tentativo di furto andato a vuoto grazie alla pronta reazione della figlia dei residenti nell’appartamento, con il ladro già salito sul balcone, ma, per fortuna messo in fuga. Adesso però resta la paura. Drammatico racconto della donna che ha vissuto questa brutta esperienza con gli altri componenti della famiglia residente nella zona dell’ ospedale. "Eravamo rientrati da poco – dice la signora – e ci stavamo riposando. Io e mio marito sul divano guardando la televisione, mia figlia in camera sua ad ascoltare musica. E’ stata lei ad accorgersi che c’erano movimenti sulla terrazza, ma non riusciva a capire chi fosse la personale che aveva intravisto. Così ci ha chiamati e nel frattempo si è resa conto che si trattava di un estraneo che stava tentando di forzare la porta finestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta il furto con i proprietari dentro l’abitazione

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Ladro tenta furto in villa, proprietario spara: il bandito fugge e muore nella rete elettrificata

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