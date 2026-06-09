Tensione al Madison Square Garden | Trump scuote la sfida Knicks-Spurs

Durante una partita tra i Knicks e gli Spurs al Madison Square Garden, l’ex presidente ha interrotto l’evento con un intervento improvviso, suscitando tensione tra il pubblico. Alcune celebrità presenti hanno espresso dissenso pubblicamente. La presenza dell’ex presidente ha provocato un aumento delle misure di sicurezza, influenzando la mobilità urbana a Manhattan, con strade chiuse e deviazioni nel traffico. Nessun incidente o scontro fisico è stato segnalato.

? Domande chiave? In Breve Tensione e celebrità al Madison Square Garden per la sfida tra Knicks e Spurs. Lunedì sera al Madison Square Garden di New York, la presenza di Donald Trump ha scatenato una reazione polarizzante tra i tifosi durante la partita tra i Knicks e gli Spurs. Il Presidente è stato accompagnato da James Dolan e dalla nipote maggiore, Kai, in una serata caratterizzata da un massiccio dispositivo di sicurezza che ha paralizzato diversi blocchi della città. Mentre i fischi per l’inno nazionale si sono trasformati in applausi per la stella Jalen Brunson, l’atmosfera è rimasta carica di tensione politica e sportiva. Il dispositivo di sicurezza imposto dai Servizi Segreti e dal Dipartimento di Polizia di New York ha trasformato l’area circostante l’arena in una zona di esclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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