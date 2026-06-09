Temptation Island anticipazioni | presentata la terza coppia

Da 2anews.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella nuova edizione di Temptation Island è stata presentata la terza coppia, composta da Sabrina e Giovanni. La coppia è stata annunciata tra le anticipazioni del programma. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui partecipanti o sulla loro storia. La puntata ha previsto la presentazione ufficiale del duo, senza ulteriori informazioni sulle dinamiche o sui comportamenti all’interno del reality.

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Temptation Island, anticipazioni. Presentata la terza coppia della nuova edizione: si tratta di Sabrina e Giovanni. Continua a comporsi il cast della nuova edizione di Temptation Island 2026. Dopo l’annuncio delle prime due coppie protagoniste, Canale 5 ha svelato anche la terza, formata da Sabrina e Giovanni, legati sentimentalmente da sei anni e conviventi. Fin dalle loro prime dichiarazioni emerge una relazione attraversata da dubbi e incomprensioni, con sentimenti che sembrano essersi progressivamente indeboliti. A rivolgersi al programma è stato Giovanni, originario di Catania e impegnato nella vendita di brioche con un carretto ambulante. 🔗 Leggi su 2anews.it

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