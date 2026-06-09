Durante la sua decima edizione, il festival estivo dedicato al teatro per ragazzi ha portato sul palco spettacoli di teatro e arte di strada, coinvolgendo un pubblico vario e offrendo accessibilità a tutti. L’evento si svolge all’aperto e rappresenta il più grande festival italiano del settore. Sono stati proposti spettacoli dal vivo, attività di teatro di strada e iniziative pensate per coinvolgere bambini, giovani e famiglie. La manifestazione si tiene in diverse location della città.

Teatro, arte di strada e accessibilità: questi gli ingredienti della decima edizione Marameo, il più grande festival estivo del teatro per ragazzi in Italia. Fino al 29 settembre, cinque Regioni e quaranta Comuni faranno da cornice ai più di cento eventi. Protagoniste le Marche, dove tutto è partito, e gli oltre venti Comuni tra le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, che aderiscono all’iniziativa. Nel Fermano gli spettacoli travolgeranno Fermo, Porto San Giorgio, Montegiorgio e Montegranaro. "Abbiamo preparato eventi scoppiettanti e divertenti", spiega il direttore creativo del festival Lorenzo Marziali, con in mano il testimone del fondatore Marco Renzi, "saranno spettacoli accessibili a tutti, sia fisicamente che economicamente, dal momento che ogni bambino, con la sua famiglia, potrà fermarsi ed assistere gratuitamente in ogni città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro e arte di strada: "Il Marameo per tutti"

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