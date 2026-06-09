Il Panathlon Club ha consegnato una targa d’argento alla poetessa Caterina Tisselli durante una serata dedicata a “La poesia nello sport”. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori e appassionati, con interventi che hanno esplorato il rapporto tra poesia e attività sportiva. La cerimonia si è svolta in un contesto culturale, con il riconoscimento rivolto alla poetessa per il suo contributo nel settore. Sono stati letti alcuni versi e discussi i legami tra letteratura e sport.

Nell’ambito di una serata dedicata al tema ’La poesia nello sport’ organizzata dal Panathlon Club di Valdarno Inferiore a San Miniato di Pisa, alla poetessa Caterina Tisselli è stata conferita una prestigiosa targa d’argento Panathlon "per la sua attività letteraria e poetica costellata di importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale" firmata dalla presidente del Panathlon di Valdarno Inferiore Daniela Vallini e dal segretario Paolo Briganti: la sammaurese ha voluto dedicare la serata e il premio ricevuto alla memoria del giornalista della Nazione di Firenze e critico letterario Giulio Panzani. Briganti. La serata è iniziata con una cena di gala proseguita dalla lettura... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Targa d’argento del Panathlon per la poetessa Caterina Tisselli

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