tangenziale questa sera il consiglio decisivo

Stasera il Consiglio comunale dovrà approvare definitivamente il progetto della Tangenziale Nord. Nel frattempo, si moltiplicano le proteste nel paese contro il tracciato previsto e l’ampliamento della cava Spalletti. La discussione riguarda il percorso della tangenziale e le conseguenze sull’area circostante, con i cittadini che si oppongono alle modifiche proposte. La decisione finale sarà presa durante la riunione di questa sera.

La Tangenziale Nord approda stasera in Consiglio comunale per un passaggio decisivo, mentre in paese cresce la protesta contro il tracciato e l’ampliamento della cava Spalletti. La seduta straordinaria, convocata alle 19 nella Sala della Rocca, dovrà ratificare l’esito del Procedimento unico per l’approvazione del progetto. L’atto comporta tra l’altro la variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità: uno snodo fondamentale per l’opera, destinata a incidere su tutta l’area nord. Alla vigilia del voto, la consigliera di maggioranza Sabrina Spaggiari ha rivolto un appello ai colleghi affinché decidano "secondo coscienza, non per appartenenza politica ma nell’interesse della comunità" che li ha eletti e a cui devono rispondere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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