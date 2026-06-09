Svezia-Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale streaming

Da oasport.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 19:00 di questa sera, si gioca la sfida tra Svezia e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita si svolge in Svezia e sarà trasmessa in diretta su canale televisivo e streaming. È l’ultimo incontro del girone di qualificazione, con le due squadre che cercano di migliorare la propria posizione senza pensare alla classifica, puntando a un risultato positivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non guardare la classifica, pensare a fare bene., progredire, alzare il livello. Oggi, martedì 9 giugno, si gioca alle 19:00 Svezia-Italia, ultimo atto delle qualificazioni valide per i Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile che si svolgeranno in Brasile. Un vero e proprio esame di maturità per le ragazze di Andrea Soncin che, in quel di Göteborg, non saranno comunque artefici del proprio destino. Le speranze di centrare l’obiettivo senza passare dalla girandola dei play-off sono infatti ridotte all’osso. Le azzurre infatti per staccare subito il pass dovranno non solo espugnare il campo scandinavo, ma anche sperare in un risultato negativo della Danimarca, la quale però sarà chiamata ad una sfida molto facile, almeno sulla carta, contro la Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

svezia italia oggi in tv qualificazioni mondiali calcio femminile 2027 orario canale streaming
© Oasport.it - Svezia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Serbia - Italia 0-6: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali femminili 2027

Video Serbia - Italia 0-6: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali femminili 2027

Notizie e thread social correlati

Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingOggi, martedì 15 aprile, alle 18:15, si disputa la partita tra Serbia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027.

Italia-Serbia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingOggi alle 18:15 si disputa Italia-Serbia, penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; In attesa di Svezia-Italia ‘brivido Mondiale’ per la Nazionale Femminile di Soncin, che sembra condannata ai play-off: per evitarli serve un miracolo?; Svezia-Italia femminile, dove vedere la partita in tv e streaming; Svezia-Italia femminile: data, pronostico e dove vedere | Qualificazioni Mondiale 2027.

Svezia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingNon guardare la classifica, pensare a fare bene., progredire, alzare il livello. Oggi, martedì 9 giugno, si gioca alle 19:00 Svezia-Italia, ultimo atto ... oasport.it

svezia italia svezia italia oggi inQualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica dell’Italia. Perché oggi servirebbe una vittoria della SveziaCentottanta minuti e si saprà. La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara a tornare in campo per gli ultimi, decisivi impegni del girone di ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web