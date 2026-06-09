Svezia-Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale streaming
Alle 19:00 di questa sera, si gioca la sfida tra Svezia e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita si svolge in Svezia e sarà trasmessa in diretta su canale televisivo e streaming. È l’ultimo incontro del girone di qualificazione, con le due squadre che cercano di migliorare la propria posizione senza pensare alla classifica, puntando a un risultato positivo.
Non guardare la classifica, pensare a fare bene., progredire, alzare il livello. Oggi, martedì 9 giugno, si gioca alle 19:00 Svezia-Italia, ultimo atto delle qualificazioni valide per i Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile che si svolgeranno in Brasile. Un vero e proprio esame di maturità per le ragazze di Andrea Soncin che, in quel di Göteborg, non saranno comunque artefici del proprio destino. Le speranze di centrare l’obiettivo senza passare dalla girandola dei play-off sono infatti ridotte all’osso. Le azzurre infatti per staccare subito il pass dovranno non solo espugnare il campo scandinavo, ma anche sperare in un risultato negativo della Danimarca, la quale però sarà chiamata ad una sfida molto facile, almeno sulla carta, contro la Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alla vigilia di Svezia-Italia ha parlato Barbara Bonansea dal ritiro delle Azzurre. In Nazionale oggi abbiamo la consapevolezza di essere una delle squadre che se la può giocare con tutte. Personalmente sono grata di essere qui, so che saranno se facebook
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Guidando la mia GTV del 1997 dalla Svezia all'Italia questo fine settimana. Oggi: Austria. Domani: il passo dello Stelvio. reddit
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