Svezia-Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale streaming

Notizia in breve

Alle 19:00 di questa sera, si gioca la sfida tra Svezia e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita si svolge in Svezia e sarà trasmessa in diretta su canale televisivo e streaming. È l’ultimo incontro del girone di qualificazione, con le due squadre che cercano di migliorare la propria posizione senza pensare alla classifica, puntando a un risultato positivo.