Il tribunale ha negato i fondi a Sara Bianco, compagna di un uomo di 37 anni coinvolto in un procedimento legale. La donna ha definito la decisione ingiusta e assurda. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della decisione o sui motivi del rigetto. La posizione di Sara si basa sulla sua convinzione di essere vittima di un’ingiustizia. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti altri soggetti.

"Una decisione ingiusta e assurda". Così Sara Bianco, compagna di Alessandro D’Andrea, 37 anni – tra le sette vittime dell’esplosione di Suviana del 9 aprile 2024 –, commentando le motivazioni della recente sentenza dell’Inail con cui non le è stato riconosciuto nessun risarcimento: pure se convivevano da 11 anni, non erano sposati. Originario di Forcoli (Pisa) e residente a Milano, Alessandro ha convidiso buona parte della vita con la sua Sara che era ormai una di famiglia, al punto che i genitori di Alessandro la consideravano come una figlia. Genitori e sorelle di D’Andrea erano stati risarciti dall’Inail con 11mila euro in tutto. Niente invece per Sara Bianco. Un fatto che aveva lasciato sbalorditi i familiari della vittima, che hanno fatto causa tramite l’avvocato Gabriele Bordoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suviana, niente fondi a Sara: "Scelta ingiusta e assurda"

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