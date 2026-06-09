? Domande chiave? In Breve Il Biografilm celebra la memoria e i diritti con l’anteprima mondiale di Super Sic 58. L’Hera Theatre Cinema Arlecchino ospiterà alle ore 19 di questo martedì 09 giugno 2026 l’anteprima mondiale del documentario Super Sic 58, un’opera dedicata alla vita del pilota Marco Simoncelli. Il film di Alessandro Galluzzi ricostruisce la parabola di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nel motociclismo, venendo riconosciuto postumamente come MotoGP Legend nella Hall of Fame del 2014. La serata si inserisce in una programmazione ricca di titoli che esploreranno temi sociali, legami familiari e diritti civili attraverso diverse narrazioni cinematografiche. Il documentario di 52 minuti approfondisce la figura di un ragazzo scomparso nel 2011 durante il Gran Premio della Malesia, all’età di 24 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Super Sic 58: l’anteprima mondiale sul mito di Marco Simoncelli

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