Il 8 giugno, Super Karaoke è stato condotto da Fiorello, che ha ricevuto un voto di 7, mentre Michelle Hunziker ha reso omaggio agli anni Novanta con una performance che ha ottenuto un punteggio di 8. La trasmissione ha visto l’attenzione concentrata sulle esibizioni e sugli interventi dei conduttori, senza particolari eventi o polemiche segnalate. La puntata si è concentrata sulle performance musicali e sugli interventi di intrattenimento, senza ulteriori sviluppi legali o controversie pubbliche.

Michelle Hunziker ci trasporta direttamente negli anni Novanta con Super Karaoke. Il remake del famosissimo Karoke di Fiorello era piuttosto atteso e non ha deluso le aspettative, conquistando il pubblico grazie ad un meccanismo molto particolare, capace di coinvolgere il pubblico in piazza e quello a casa. Un nuovo Karaoke coinvolge e conquista. Voto: 9. L’effetto nostalgia funziona, certo, ma è importante saperlo usare nel modo giusto in tv. E Michelle Hunziker ci riesce alla perfezione con il suo Super Karaoke, che non punta ad un confronto con Karaoke di Fiorello, nè ad un rifacimento in toto, ma porta cambiamenti sostanziali che rendono lo show super coinvolgente. Le due puntate della trasmissione sono state registrate in piazza Trento e Trieste, a Ferrara. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Super Karaoke, le pagelle dell’8 giugno: Fiorello apre lo show (7), l’omaggio di Michelle con la coda (8)

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