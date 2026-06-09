Gli studenti hanno portato in scena “Storie nella Cattedrale”, una rappresentazione ispirata alla grande chiesa simbolo della città. La Cattedrale, coperta dai ponteggi per lavori di restauro, è stata protagonista di narrazioni e interpretazioni create dai giovani. La performance si è svolta all’interno della chiesa, trasformandola in uno spazio di racconto e immaginazione. La manifestazione ha coinvolto le classi di diverse scuole locali.

Riappropriarsi, attraverso l’immaginazione, del monumento simbolo della città, la Cattedrale, rimasta a lungo celato dietro i ponteggi del restauro. Per gli studenti del Roiti quel "monumento impacchettato" si è trasformato in una straordinaria fucina di misteri, dando vita a una raccolta di racconti che spazia con disinvoltura dall’horror al giallo, dal genere rosa all’avventura, fino al fantasy. Un’alleanza tra scuola e istituzioni. L’ iniziativa, di altissimo valore culturale e pedagogico, si è svolta nei giorni scorsi all’ex Teatro Verdi ed è stata finanziata e patrocinata dal Comune, che ha coperto i costi sia della pubblicazione del volume sia dell’organizzazione dell’evento. Davanti a una platea gremita di studenti, docenti e cittadini, l’incontro ha visto la partecipazione delle massime autorità scolastiche e comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Storie nella Cattedrale’ narrate dagli alunni

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