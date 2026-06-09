’Storie nella Cattedrale’ narrate dagli alunni
Gli studenti hanno portato in scena “Storie nella Cattedrale”, una rappresentazione ispirata alla grande chiesa simbolo della città. La Cattedrale, coperta dai ponteggi per lavori di restauro, è stata protagonista di narrazioni e interpretazioni create dai giovani. La performance si è svolta all’interno della chiesa, trasformandola in uno spazio di racconto e immaginazione. La manifestazione ha coinvolto le classi di diverse scuole locali.
Riappropriarsi, attraverso l’immaginazione, del monumento simbolo della città, la Cattedrale, rimasta a lungo celato dietro i ponteggi del restauro. Per gli studenti del Roiti quel "monumento impacchettato" si è trasformato in una straordinaria fucina di misteri, dando vita a una raccolta di racconti che spazia con disinvoltura dall’horror al giallo, dal genere rosa all’avventura, fino al fantasy. Un’alleanza tra scuola e istituzioni. L’ iniziativa, di altissimo valore culturale e pedagogico, si è svolta nei giorni scorsi all’ex Teatro Verdi ed è stata finanziata e patrocinata dal Comune, che ha coperto i costi sia della pubblicazione del volume sia dell’organizzazione dell’evento. Davanti a una platea gremita di studenti, docenti e cittadini, l’incontro ha visto la partecipazione delle massime autorità scolastiche e comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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