stop tasse sugli utili bancari

Una nuova tassa sugli extraprofitti delle banche? «Sento citare i 20 miliardi di utili come slogan su cui si è costruita la manovra finanziaria dell'anno scorso. La presidente del Consiglio, non è un mistero, mi chiamò e concordammo per una operazione che definisco amichevole. Quello era l'accordo per un certo numero di anni e di certo non bisogna ridiscuterne ogni anno». Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della conferenza stampa sull'Opas lanciata sul Monte dei Paschi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Nel mirino non è finita Giorgia Meloni, anzi. Messina è sempre stato molto generoso, anche nelle dichiarazioni pubbliche, nei suoi confronti e nei confronti del Mef per la gestione dei conti pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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