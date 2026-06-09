Stasera in tv martedì 9 giugno | Johnny Stecchino

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Johnny Stecchino è un film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Successivamente al film fu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che fu pubblicato lo stesso anno. Dante vive a Firenze, è un giovane un po’ goffo e imbranato e di professione fa l’autista di un autobus di ragazzi disabili. Una sera, decide di andare a una festa per conoscere qualche ragazza, ma, mentre sta per tornare a casa, rischia quasi di essere ucciso da una macchina, sulla quale viaggia una donna stupenda, Maria. 🔗 Leggi su 2anews.it

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