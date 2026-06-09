Stasera in tv martedì 9 giugno | Johnny Stecchino
Stasera in tv, il film “Johnny Stecchino” va in onda sui principali canali in prima serata. La programmazione include diverse proposte cinematografiche, con orari e canali variegati. La guida televisiva fornisce dettagli sui film disponibili, consentendo agli spettatori di scegliere tra le varie opzioni. L’appuntamento con “Johnny Stecchino” rappresenta uno degli eventi principali della serata televisiva di martedì 9 giugno.
Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Johnny Stecchino è un film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Successivamente al film fu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che fu pubblicato lo stesso anno. Dante vive a Firenze, è un giovane un po’ goffo e imbranato e di professione fa l’autista di un autobus di ragazzi disabili. Una sera, decide di andare a una festa per conoscere qualche ragazza, ma, mentre sta per tornare a casa, rischia quasi di essere ucciso da una macchina, sulla quale viaggia una donna stupenda, Maria. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 9 Giugno 2026 - Johnny Stecchino
Stasera in TV — martedì 2 giugno 2026Stasera in televisione, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,...
Argomenti più discussi: Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 9 giugno 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 2 giugno 2026; Stasera in tv martedì 9 giugno: Johnny Stecchino; Stasera in TV martedì 9 giugno 2026, cosa vedere, guida tv.
Stasera in tv martedì 9 giugno: Johnny StecchinoEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di ... 2anews.it