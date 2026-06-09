A Spoleto si svolge il Concertando 2026, un evento musicale che coinvolge diverse generazioni. Durante la manifestazione, i bambini delle scuole primarie hanno suonato insieme a musicisti adulti, inclusi i loro insegnanti. La collaborazione tra studenti e docenti ha permesso di creare performance condivise, mettendo in evidenza la partecipazione intergenerazionale. L’evento si svolge in un contesto pubblico, con musica eseguita da gruppi di diverse età, senza dettagli sui nomi dei partecipanti.

? Domande chiave? In Breve Note di musica e comunità nel piazzale della scuola Pianciani a Spoleto. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 hanno trasformato il piazzale della scuola Pianciani in un palcoscenico vibrante durante il Concertando 2026, un evento che ha unito generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica. La serata si è distinta per un’energia travolgente e un pubblico numeroso, confermando l’appuntamento musicale di fine anno come uno dei momenti più attesi della programmazione scolastica locale. La manifestazione non è stata solo una serie di esibizioni, ma una vera celebrazione di condivisione e cultura per l’intera cittadinanza. Un percorso armonioso tra orchestre e cori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, la musica unisce le generazioni al Concertando 2026

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