Spa trionfo incredibile di Saltarelli | vince dopo l’infortunio
Saltarelli ha concluso la gara nonostante un infortunio che aveva portato all’amputazione di un dito. Durante la corsa, ha affrontato difficoltà legate alla stabilità e alla gestione del dolore. Flavio Ferroni ha avuto problemi tecnici con il sistema di monitoraggio durante la competizione, che hanno causato ritardi e complicazioni nell’analisi dei dati. La gara si è svolta in condizioni di forte tensione tra i partecipanti.
? Punti chiave? In Breve Simone Saltarelli vince le 8 Ore di Spa tornando dopo un grave infortunio. Il pilota senigalliese Simone Saltarelli ha conquistato la categoria Superstock nelle 8 Ore di Spa, segnando un rientro trionfale dopo il terribile incidente avvenuto al Bol d’Or. Insieme a Kevin Calia e Flavio Ferroni, il corridore ha portato il Revo M2 Racing Team sul gradino più alto del podio, trasformando un ritorno che sembrava impossibile in un successo mondiale. Questa vittoria rappresenta un punto di svolta fondamentale per la stagione, poiché permette alla squadra di consolidare il secondo posto nella classifica mondiale Superstock, restando a sole quattro lunghezze dalla vetta. Il percorso di rinascita dopo il sinistro in Francia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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