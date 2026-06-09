Spa trionfo incredibile di Saltarelli | vince dopo l’infortunio

Notizia in breve

Saltarelli ha concluso la gara nonostante un infortunio che aveva portato all’amputazione di un dito. Durante la corsa, ha affrontato difficoltà legate alla stabilità e alla gestione del dolore. Flavio Ferroni ha avuto problemi tecnici con il sistema di monitoraggio durante la competizione, che hanno causato ritardi e complicazioni nell’analisi dei dati. La gara si è svolta in condizioni di forte tensione tra i partecipanti.