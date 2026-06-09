Nel South Dakota, sono previste condizioni di rischio per tornado e microburst a causa di supercelle molto intense. Le autorità meteo segnalano che i radar potrebbero perdere precisione durante l’impatto di queste tempeste violente. Si evidenzia inoltre che lo sviluppo delle supercelle in questa regione presenta caratteristiche specifiche, distinguendosi da altre aree per intensità e comportamento atmosferico. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte dei servizi di monitoraggio meteorologico.

? Domande chiave? In Breve Allerta meteorologica: rischio tornado e microburst nel South Dakota. Il pomeriggio di martedì 09 giugno 2026 presenta scenari di estrema pericolosità per la contea di Walworth, nel South Dakota, a causa dello sviluppo di supercelle capaci di generare tornado e microburst distruttivi. L’accumulo di energia potenziale convettiva, alimentato dal forte riscaldamento solare diurno, sta preparando il terreno per fenomeni di violenza eccezionale. La popolazione deve prestare massima attenzione alle precipitazioni intense e alle raffiche di vento imminenti. Le condizioni atmosferiche nella zona interessata mostrano una tensione energetica marcata. Sebbene le piogge della notte precedente avessero rinfrescato i bassi strati, il soleggiamento sta riportando la superficie terrestre a temperature elevate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - South Dakota: rischio tornado e microburst per supercelle violente

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Iowa Destroyed Today! Brutal Storm Tornado Damaging Many Homes, Cars in Siouxland

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