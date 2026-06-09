Sotto le tre dita l' è una braciola Chi sono i re della bistecca di Firenze e quanto fatturano

Due ristoranti di Firenze sono noti per le loro bistecche alla fiorentina, ciascuno con un fatturato annuo di diversi milioni di euro. La richiesta di questa specialità, preparata secondo tradizione, attira clienti sia locali che turisti. I locali si distinguono per le porzioni di carne di grande spessore, spesso oltre le tre dita di altezza. La produzione di bistecche di qualità elevata rappresenta una parte significativa delle entrate annuali delle attività coinvolte.

"Sotto le tre dita l'è una braciola". Basta questa celebre frase popolare per capire quanto la bistecca alla fiorentina, a Firenze, sia una cosa tremendamente seria. Alta, imponente e rigorosamente al sangue, è probabilmente il piatto che più di ogni altro identifica la città di Dante nel mondo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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