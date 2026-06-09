Sondaggio sulla città Il 65% dei milanesi | Milano è peggiorata Urgenza sicurezza

Un sondaggio rivela che il 65% dei residenti a Milano pensa che la città sia peggiorata. La questione sicurezza viene indicata come prioritaria. I risultati mostrano anche che Milano appare più attraente per i turisti di breve soggiorno rispetto ai residenti che vivono in città tutto l’anno. La percezione di degrado e problemi legati alla sicurezza sono i temi principali evidenziati dagli intervistati.

Una città più attraente per i turisti che ci restano per qualche giorno che per i milanesi che ci vivono tutto l’anno. Il voto che i residenti assegnano a Milano è 6,5, una sufficienza un po’ risicata. Solo il 33% dei mille intervistati esprime un giudizio pienamente positivo sulla città, mentre il 24% dà un voto insufficiente. Non solo. Il 65% dei milanesi ritiene che il capoluogo lombardo sia peggiorato negli ultimi due o tre anni. Solo l’11% vede un miglioramento. Il 63% valuta negativamente la direzione attuale della città, solo il 15% la considera quella giusta. Il pessimismo sul futuro di Milano attraversa fasce d’età, livelli di reddito e aree geografiche, ma si accentua quando a rispondere sono i cittadini che risiedono nelle periferie milanesi, in particolare a Lorenteggio, Barona e Quarto Oggiaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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