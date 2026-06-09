Solstizio d’estate | l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno

Solstizio d’Estate al Pantheon: cosa accade il 21 Giugno?. Il 21 giugno è il giorno del Solstizio d’estate. Solstizio significa sole stazionario, dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo). In effetti, tutto dipende dalla posizione del Sole, che in questo giorno culmina allo Zenit, il punto più alto della volta celeste: in Italia le ore di luce saranno più di 15. Una situazione che si inverte intorno al 21 Dicembre, quando il Sole è alla sua declinazione minima. LEGGI ANCHE: — Festa di San Giovanni, sai perché viene definita la Notte delle Streghe? E il 21 giugno si rinnova l’appuntamento con il fenomeno astronomico davvero affascinante all’interno del Pantheon. A mezzogiorno, infatti, i raggi di sole entreranno dal grande occhio della cupola, lasciando a bocca aperta i presenti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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I fan di GTA6 nel momento in cui è il primo giorno d'estate reddit

Nei giorni del solstizio d’estate, tra il 20 e il 25 giugno, nel Duomo di #Firenze si rinnova uno straordinario fenomeno astronomico. Un raggio di luce entra da un foro posto nella lanterna della Cupola di Brunelleschi e proietta l’immagine del Sole nella tribuna x.com

Solstizio d’estate. Tra memoria e bellezzaDal 18 al 23 giugno a Pruno, Volegno e Cardoso convegni, show artistici e i fuochi d’artificio . msn.com

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