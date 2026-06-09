Solstizio d’estate | l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno

Da funweek.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21 giugno si verifica il solstizio d’estate, quando il sole raggiunge il punto più alto nel cielo dell’emisfero settentrionale. Al Pantheon di Roma, in questa data, si può osservare come la luce solare entra attraverso l’oculo centrale e si allinea con il pavimento, creando un fascio di luce che attraversa la pianta dell’edificio. La posizione del sole al momento del solstizio determina questa particolare illuminazione, che si ripete ogni anno in questa data.

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Solstizio d’Estate al Pantheon: cosa accade il 21 Giugno?. Il 21 giugno è il giorno del Solstizio d’estate. Solstizio significa  sole stazionario, dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo). In effetti, tutto dipende dalla posizione del Sole, che in questo giorno culmina allo Zenit, il punto più alto della volta celeste: in Italia le ore di luce saranno più di 15. Una situazione che si inverte intorno al 21 Dicembre, quando il Sole è alla sua declinazione minima. LEGGI ANCHE: —  Festa di San Giovanni, sai perché viene definita la Notte delle Streghe? E il 21 giugno si rinnova l’appuntamento con il fenomeno astronomico davvero affascinante all’interno del Pantheon. A mezzogiorno, infatti, i raggi di sole entreranno dal grande occhio della cupola, lasciando a bocca aperta i presenti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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