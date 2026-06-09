Sindrome di Brugada confronto europeo a Bruxelles

Da gbt-magazine.com 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bruxelles si è svolto un confronto europeo sulla prevenzione delle aritmie cardiache, con la partecipazione di un membro del Parlamento europeo. L'incontro ha riguardato le strategie di diagnosi e gestione della sindrome di Brugada, una condizione genetica che può causare aritmie fatali. Sono stati discussi aspetti legati alle linee guida cliniche e alle politiche di salute pubblica per migliorare il monitoraggio e il trattamento dei pazienti.

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A Bruxelles, confronto europeo sulla prevenzione cardiaca con la partecipazione dell’on. Luciana De Francesco. Si è svolto oggi, 9 giugno, nella Sala Spaak 1C51 del Parlamento Europeo, l’incontro “ Cuori di giovani, vite da proteggere: la sfida della sindrome di Brugada in Italia ”. L’iniziativa, promossa dall’eurodeputato Denis Nesci, ha posto al centro del dibattito i percorsi di screening e di prevenzione nella popolazione italiana. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, ricerca e professionisti della salute, creando una rete più solida e capace di intervenire con tempestività. L’intervento dell’on. Luciana De Francesco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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