sindrome di brugada confronto europeo a bruxelles

A Bruxelles si è svolto un confronto europeo sulla prevenzione delle aritmie cardiache, con la partecipazione di un membro del Parlamento europeo. L'incontro ha riguardato le strategie di diagnosi e gestione della sindrome di Brugada, una condizione genetica che può causare aritmie fatali. Sono stati discussi aspetti legati alle linee guida cliniche e alle politiche di salute pubblica per migliorare il monitoraggio e il trattamento dei pazienti.

A Bruxelles, confronto europeo sulla prevenzione cardiaca con la partecipazione dell’on. Luciana De Francesco. Si è svolto oggi, 9 giugno, nella Sala Spaak 1C51 del Parlamento Europeo, l’incontro “ Cuori di giovani, vite da proteggere: la sfida della sindrome di Brugada in Italia ”. L’iniziativa, promossa dall’eurodeputato Denis Nesci, ha posto al centro del dibattito i percorsi di screening e di prevenzione nella popolazione italiana. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, ricerca e professionisti della salute, creando una rete più solida e capace di intervenire con tempestività. L’intervento dell’on. Luciana De Francesco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Temi più discussi: Cuore che salta o accelera all'improvviso: i campanelli d'allarme da non sottovalutare e quando preoccuparsi davvero; Sindrome di Brugada, giovani vite da salvare: Nesci porta la sfida della prevenzione al Parlamento Europeo; Bruxelles, evento al Parlamento Europeo su prevenzione e screening della sindrome di Brugada nei giovani promosso dall’eurodeputato Denis Nesci (ECR–Fratelli d’Italia).

Il 9 giugno portiamo al Parlamento Europeo la sfida della sindrome di #Brugada. Una patologia silenziosa che colpisce i giovani. Servono prevenzione, screening precoci e una strategia UE condivisa. Scienza e istituzioni insieme per azioni concrete. #Salut x.com

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