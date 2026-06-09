I sindaci dei principali comuni geotermici hanno inviato un appello alla Regione per protestare contro l’aumento del costo del vapore deciso da Enel Green Power. L’aumento riguarda le tariffe applicate alle imprese e ai sistemi di teleriscaldamento, e i sindaci sostengono che potrebbe mettere a rischio lo sviluppo dell’area e le attività economiche locali. La questione riguarda la gestione dei costi energetici nelle zone interessate alla produzione geotermica.

I sindaci dei principali comuni geotermici lanciano un appello alla Regione contro l’aumento del costo del vapore applicato da Enel Green Power alle attività produttive e ai sistemi di teleriscaldamento. Una presa di posizione che coinvolge anche la provincia di Grosseto. Con un documento inviato al governatore Eugenio Giani, gli amministratori chiedono "l’apertura di un confronto urgente per affrontare una questione che rischia di compromettere uno dei principali vantaggi competitivi dei territori geotermici". A sottoscrivere il testo sono stati i sindaci maremmani Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo) e Nicola Verruzzi ( Montieri) e al centro delle preoccupazioni c’è il forte incremento del prezzo del cosiddetto ’vapore idoneo’, che secondo gli amministratori nel corso del 2025 avrebbe registrato aumenti fino al 117 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindaci geotermici in rivolta. Maxi aumento del vapore: "A rischio sviluppo e imprese"

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