Un incontro pubblico si terrà giovedì sera presso il Centro Greppi di Pero, promosso dal Coordinamento dei Comitati per Silla. L’appuntamento si concentra sul futuro del territorio e sulle trattative attualmente in corso riguardo all’inceneritore. Tra i temi discussi ci sono le prospettive di sviluppo e il coinvolgimento della comunità locale. L’evento coinvolge diversi gruppi ambientalisti e cittadini interessati a esprimere le proprie opinioni sulle decisioni che riguardano la zona.

"Silla 2, fino a quando?": è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Coordinamento dei Comitati per Silla (Gruppo Figino - Legambiente Rho - Italia Nostra Cornaredo - Gruppo Salute Pero - Gruppo Copernico) per giovedì alle ore 21 presso il Centro Greppi di Pero. Come è noto alla fine del 2025 è scaduto il Protocollo di intesa sottoscritto tra i Comuni di Cornaredo, Milano, Pero, Rho, Settimo milanese e A2A sul funzionamento del termovalorizzatore Silla 2. Da mesi è in corso la trattativa per rinnovare il Protocollo e "il territorio" circostante, che subisce la presenza e l’impatto ambientale, vuole avere voce in capitolo. "In 25 anni sono cambiati molti aspetti relativi allo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Silla2, incontro pubblico sul futuro. Trattative in corso sull’inceneritore. Ma il territorio vuole dire la sua

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