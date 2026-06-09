Silla2 incontro pubblico sul futuro Trattative in corso sull’inceneritore Ma il territorio vuole dire la sua
Un incontro pubblico si terrà giovedì sera presso il Centro Greppi di Pero, promosso dal Coordinamento dei Comitati per Silla. L’appuntamento si concentra sul futuro del territorio e sulle trattative attualmente in corso riguardo all’inceneritore. Tra i temi discussi ci sono le prospettive di sviluppo e il coinvolgimento della comunità locale. L’evento coinvolge diversi gruppi ambientalisti e cittadini interessati a esprimere le proprie opinioni sulle decisioni che riguardano la zona.
"Silla 2, fino a quando?": è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Coordinamento dei Comitati per Silla (Gruppo Figino - Legambiente Rho - Italia Nostra Cornaredo - Gruppo Salute Pero - Gruppo Copernico) per giovedì alle ore 21 presso il Centro Greppi di Pero. Come è noto alla fine del 2025 è scaduto il Protocollo di intesa sottoscritto tra i Comuni di Cornaredo, Milano, Pero, Rho, Settimo milanese e A2A sul funzionamento del termovalorizzatore Silla 2. Da mesi è in corso la trattativa per rinnovare il Protocollo e "il territorio" circostante, che subisce la presenza e l’impatto ambientale, vuole avere voce in capitolo. "In 25 anni sono cambiati molti aspetti relativi allo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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