Sicurezza idraulica Ca’ Bianchi ricorso al Tar per la cassa di espansione

Il Comune di Cesena ha presentato un ricorso al Tar per proseguire con i lavori nella cassa di espansione di Ca’ Bianchi, nonostante un ricorso che contestava la variante approvata a marzo. L’obiettivo è evitare l’interruzione degli interventi previsti. La questione riguarda la validità della variante e la possibilità di continuare con i lavori di sicurezza idraulica nella zona. La decisione del tribunale potrebbe influenzare il prosieguo del progetto.

Il Comune di Cesena ricorre al Tar con l’intento di non fermare gli interventi previsti nella cassa di espansione di Ca’ Bianchi in risposta a un ricorso che contesta la variante approvata lo scorso marzo proprio da Palazzo Albornoz. "L’obiettivo – ha commentato l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – è rendere pienamente operativa un’area che da anni è destinata a svolgere una duplice funzione: da un lato, contribuire alla sicurezza della città durante gli eventi di piena e, dall’altro, offrire, al termine degli interventi uno spazio di valore ambientale e naturalistico a disposizione della collettività. Dopo le alluvioni del 2023 e del 2024, che hanno interessato anche... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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