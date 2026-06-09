11 persone sono indagate per il sequestro e la rapina avvenuti vicino a un cimitero. Secondo le indagini, la vittima, un commerciante, è stata sequestrata e derubata di beni di valore. La rapina si è verificata nelle vicinanze di un'area cimiteriale, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui beni sottratti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le modalità dell'evento e l'identità dei coinvolti.

? Punti chiave? In Breve L’ombra del clan Belforte sul cimitero di San Prisco: sequestro e rapina a Pasquale Walter Stellato. L’undicesima persona sotto indagine è stata individuata dopo che la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha eseguito perquisizioni tra Recale, Marcianise, Maddaloni, Casapulla e Napoli. Il gruppo viene accusato di sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione, minacce, aggressioni, rapina e detenzione illecita di armi. Al centro dell’inchiesta c’è l’imprenditore Pasquale Walter Stellato, noto per la sua attività nel commercio di orologi e auto di lusso, che è stato vittima di un violento episodio il 12 maggio 2026. Tutto è iniziato quando Stellato è stato intercettato mentre guidava la sua vettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sequestro e rapina al cimitero: 11 indagati per il caso Stellato

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del Tribunale di Torino chiedendo che si proceda nei loro confronti per CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ (sequestro di persona, rapina, detenzione illegale). 5/5 infopal.it/i-passeggeri-i… non è cominciata il #7ottobre 2023 x.com

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