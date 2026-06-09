Senza un salto il provincialismo vincerà sempre

Seminare Idee si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico. Ora si apre una discussione sul significato e sulle prospettive future dell’evento.

Seminare Idee si è chiuso con una grande partecipazione di pubblico. E adesso si apre il dibattito sul significato e sul futuro della manifestazione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Cosimo Zecchi, affida a Facebook una riflessione prendendo spunto da una domanda di Lorenzo Tempestini su Buzz Prato: non se la gente sia andata agli incontri, ma cosa resterà davvero alla città. Zecchi riconosce innanzitutto gli aspetti positivi. "È bello vedere che a Prato un festival sulla cultura richiami persone e regga organizzativamente. Dimostra che c’è spazio e che c’è domanda", scrive. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, tuttavia, il successo di pubblico non è sufficiente. Secondo Zecchi il festival rischia di rimanere confinato a una dimensione locale, senza costruire una vera identità distintiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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