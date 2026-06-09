Libera ha avviato un monitoraggio sulla gestione dei fondi destinati alla ricostruzione post-sisma, con particolare attenzione ai cantieri dei nuovi poli scolastici e alle infiltrazioni criminali nelle operazioni di assegnazione delle SAE (Sistemazioni Abitative d’Emergenza). Le domande principali riguardano l’utilizzo dei soldi pubblici e la presenza di eventuali infiltrazioni nel settore edile durante le fasi di ricostruzione. L’associazione intende verificare trasparenza e legalità nei lavori di ricostruzione.

? Domande chiave? In Breve Senigallia ospiterà l’iniziativa Occhi aperti sulla corruzione venerdì 12 giugno per monitorare la ricostruzione post-sisma. L’associazione Libera porterà a Senigallia venerdì 12 giugno la campagna nazionale Fame di verità e giustizia, focalizzandosi sul tema della trasparenza amministrativa. L’evento mira a esaminare i fenomeni corruttivi che interessano il territorio marchigiano, con un occhio di riguardo verso le criticità emerse dopo il sisma del 2016. La giornata si articolerà tra momenti di approfondimento culturale e analisi dei dati relativi ai cantieri pubblici. Il programma prevede due momenti centrali che coinvolgeranno la cittadinanza in luoghi simbolici della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: Libera monitora la corruzione nei cantieri post-sisma

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