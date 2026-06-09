Oggi alle 16, sul campetto di Loreto in via Flaminia, si svolge un torneo di basket dedicato ai bambini dell’ospedale pediatrico. L’evento unisce sport e solidarietà, coinvolgendo i più giovani in partite amatoriali. L’iniziativa si svolge nel pomeriggio, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sulla cura dei bambini assistiti nella struttura.

Oggi alle 16, sul campetto di Loreto, in via Flaminia, pomeriggio all’insegna del basket e della solidarietà. Lo hanno organizzato i Lions Club di zona (Art Beyond Borders, Fano, Gabicce Mare, Gola del Furlo, Pergola, Pesaro Host, Pesaro Della Rovere, Senigallia, Leo Club Pesaro) con la collaborazione dei Bees Pesaro e della parrocchia di Santa Maria di Loreto. Un torneo di minibasket con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati al reparto di Oncologia Pediatrica dell’ Ospedale Salesi di Ancona. "Per i Lions, il sostegno all’ oncologia pediatrica rappresenta uno dei service centrali è più sentiti - dice l’Officer Agostino Vastante dei Lions Club Gabicce Mare -. Con questo evento di minibasket vogliamo coniugare i valori dello sport con quelli della solidarietà, sensibilizzando la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Se la solidarietà va a canestro. Un torneo per i bimbi del Salesi

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