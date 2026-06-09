scossicci scogliere pronte a luglio

A luglio saranno concluse le scogliere a protezione di Scossicci e, sempre per quel mese, è prevista l’inaugurazione del Castello Svevo. Mentre la rifioritura dei pennelli di scogli, a nord di Scossicci, sarà eseguita entro la fine dell’anno. Contiamo pure di inaugurare l’asilo nido di via Argentina per l’inizio del 2027". A dirlo è l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti, che traccia il punto sul programma delle opere pubbliche di Porto Recanati. "Per quanto riguarda la realizzazione delle otto scogliere a Scossicci, finanziante con 9 milioni di fondi regionali, siamo verso la fine – afferma Riccetti –. Attualmente la ditta incaricata sta procedendo alla posa dell’ultima scogliera e ne sta rifinendo altre tre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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