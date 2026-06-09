Un incidente tra uno scuolabus e un'auto si è verificato a Montespertoli il 9 giugno 2026. Non ci sono feriti tra le persone coinvolte. La collisione ha causato preoccupazione tra i testimoni, ma i passeggeri e i conducenti sono usciti dall'incidente senza danni. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota, né sono state riferite cause specifiche. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi.

Montespertoli, 9 giugno 2026 – Un grosso spavento, tanta preoccupazione, ma per fortuna sono risultati tutti illesi. E’ il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri mattina in via Volterrana Nord - strada provinciale 4, nel comune di Montespertoli, dove uno scuolabus che trasportava diversi bambini in gita scolastica si è scontrato con una vettura guidata da una donna. L’impatto, fortunatamente, non è stato violento. Tuttavia per la dinamica del sinistro e per la giovane età dei passeggeri è stata subito allertata la centrale del 118 che ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso: cinque ambulanze in tutto, di cui quattro con volontari (Pubblica Assistenza di Montelupo, Misericordia Certaldo, Misericordia di Empoli, Misericordia di Vinci) e una infermieristica (Pubblica Assistenza di Empoli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro tra scuolabus e auto: tutti illesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mazara, scontro tra scuolabus e auto: bambini feriti, due sono gravi

Notizie e thread social correlati

Bereguardo, violento scontro frontale tra un’auto e uno scuolabus: illesi ma sotto shock undici bambiniA Bereguardo, poco prima delle 8 di questa mattina, si è verificato un incidente tra una vettura e uno scuolabus.

Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: tredici feriti tra cui otto bambiniA Mazara del Vallo, uno scuolabus che stava andando verso la Borgata Costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai.

Temi più discussi: Scontro tra scuolabus e auto: tutti illesi; Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 13 feriti di cui 10 bambini. ?Senza patente il conducente della vettura; Scontro scuolabus-suv a Mazara, 51enne senza patente positivo alla cocaina con moglie incinta e 5 bimbi a bordo; Scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo, 19 feriti tra cui 14 bambini.

Scontro tra scuolabus e auto: tutti illesiGrosso spavento in via Volterrana Nord. I mezzi di soccorso hanno assistito sul posto otto bambini, l’autista e due donne ... lanazione.it

Scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo: 18 feriti, 14 sono bambini – le foto x.com

Belgio, incidente fra treno e scuolabus: quattro vittime reddit

Scontro tra uno scuolabus e un treno in Belgio: 4 mortiVi sono diversi morti nello scontro di questa mattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali, in Belgio. Secondo i media belgi, sul pulmino al momento dell'incidente c'erano sette scolar ... avvenire.it