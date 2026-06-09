Un motociclista è stato sbalzato a terra e si trova in condizioni gravissime dopo un incidente sulla SS744. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto in un tratto critico della strada. Le indagini stanno accertando quale dei due veicoli abbia provocato l'errore di manovra che ha portato all'impatto. La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

? Punti chiave? In Breve Un violento impatto sulla SS744 lascia un motociclista in condizioni critiche a Caprazzino. Un uomo di quarant’anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Ancona dopo uno scontro devastante avvenuto ieri intorno alle 12:30 sulla statale 744. Il centauro, che guidava una moto di grossa cilindrata, si è schiantato contro un Fiat Fiorino bianco all’inizio dell’abitato della frazione di Caprazzino, nel territorio di Sassocorvato Auditore. L’impatto ha causato ferite gravissime per il motociclista, sbalzato violentemente sulla carreggiata, mentre l’altro conducente è rimasto con traumi lievi. La dinamica del sinistro è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla SS744: centauro sbalzato e ferito gravissimo

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