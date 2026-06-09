Si è conclusa con un bilancio che ha abbattuto il muro delle 2.000 presenze la mostra "Scart. Ri-nascita. Trama di donne", ospitata nella Sala Espositiva di via Matteotti. L’esposizione, inaugurata nell’ambito di Very Slow 2026 e sostenuta da Hera e Con.Ami, ha conquistato il pubblico nei quasi tre mesi di apertura, trasformandosi in un luogo di incontro e sensibilizzazione su economia circolare, arte contemporanea e diritti. Il successo di pubblico corona un percorso iniziato lo scorso marzo, nato con l’obiettivo di unire l’impegno civile alla responsabilità ambientale. Il cuore del progetto risiede nella capacità di dare una seconda vita ai rifiuti industriali. Ritagli di pelle, cerniere,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Scart’, bilancio da incorniciare. Impegno civile e sostenibilità. Duemila presenze alla mostra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le opere degli studenti del Liceo Artistico Nordio alla mostra ScartDurante il penultimo fine settimana della mostra SCART – Il lato bello e utile del rifiuto, al Salone degli Incanti, sono stati presentati i lavori...

Bilancio da incorniciare. Da Fondazione Monte 13,5 milioni al territorioLa Fondazione Monte ha annunciato un bilancio positivo, con un patrimonio netto di oltre 528 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno precedente.