Savona Cup | il torneo nei bar punta al format della NBA

Notizia in breve

Il torneo Savona Cup nei bar introdurrà un nuovo format ispirato alla NBA, con regole e modalità di gioco rielaborate. I bar coinvolti adotteranno sistemi di punteggio e turni che richiamano il basket professionistico, cercando di creare un’atmosfera più coinvolgente. Gli organizzatori prevedono l’uso di tecnologie per seguire le partite in tempo reale e promuoveranno eventi collaterali per attrarre pubblico. Il progetto mira a trasformare l’esperienza di visione e partecipazione nei locali aderenti.