Savona Cup | il torneo nei bar punta al format della NBA

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il torneo Savona Cup nei bar introdurrà un nuovo format ispirato alla NBA, con regole e modalità di gioco rielaborate. I bar coinvolti adotteranno sistemi di punteggio e turni che richiamano il basket professionistico, cercando di creare un’atmosfera più coinvolgente. Gli organizzatori prevedono l’uso di tecnologie per seguire le partite in tempo reale e promuoveranno eventi collaterali per attrarre pubblico. Il progetto mira a trasformare l’esperienza di visione e partecipazione nei locali aderenti.

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Come cambieranno i bar di Savona con questo nuovo format? Quali strategie useranno gli organizzatori per emulare la NBA? Chi gestirà il coordinamento tra i locali e il torneo? Quanto influirà l'afflusso di spettatori sulla sostenibilità economica dell'evento??? In Breve I bar di Savona diventano sedi operative per la gestione dei flussi. L'iniziativa trasforma la rete commerciale locale in palcoscenico per l'intrattenimento. Il modello mira a stabilizzare le ri . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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