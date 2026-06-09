Dal 10 giugno sarà operativo a Sarteano un nuovo ambulatorio medico presso il distretto socio sanitario di via Aldo Moro 8. L’obiettivo è offrire assistenza diretta ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune. La struttura è stata annunciata dall’Asl Toscana sud est, che ha specificato che il servizio si rivolge anche a chi si era rivolto in passato ad altri medici. L’apertura mira a migliorare la prossimità dell’assistenza sanitaria nel territorio.

"A partire dal 10 giugno, sarà attivo presso il distretto socio sanitario di Sarteano, in via Aldo Moro numero 8, un ambulatorio medico finalizzato a garantire la prossimità assistenziale ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune", annuncia una nota dell’ Asl Toscana sud est. Toccando una questione, quella appunto dell’assistenza, che negli ultimi mesi è stata al centro del dibattito cittadino. "Permetterà la continuità dell’assistenza medica di base per situazioni che rivestono carattere di non differibilità. In particolare, il servizio è rivolto agli utenti che, a causa delle recenti cessazioni dei medici di medicina generale attivi sul territorio comunale di Sarteano a cui non è stato possibile assicurare continuità tramite sostituzione, hanno dovuto effettuare l’iscrizione negli elenchi di medici di medicina generale operanti in altri Comuni", prosegue l’Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarteano, finalmente l’ambulatorio: "Per chi si è rivolto ad altri medici"

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