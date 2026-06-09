saronno la lega sostiene il movimento per la sicurezza urbana

Notizia in breve

A Saronno, un movimento per la sicurezza urbana ha ricevuto il sostegno della Lega. Il gruppo propone interventi concreti per i quartieri degradati, tra cui maggiore presidio e interventi di riqualificazione. Si parla anche della possibilità di rafforzare la presenza stabile in stazione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e prevenire situazioni di degrado e illegalità.