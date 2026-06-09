Il 9 giugno la Chiesa latina celebra Sant’Efrem il Siro, diacono e Dottore della Chiesa. È riconosciuto come figura importante sia in Oriente che in Occidente.

Il 9 giugno la Chiesa latina celebra Sant’Efrem il Siro ( Ephrem ), diacono e Dottore della Chiesa, unanimemente venerato in Oriente e in Occidente. Nato intorno al 306 a Nisibi (oggi Nusaybin), discepolo di Giacomo di Nisibi, scelse una vita di ascesi e servizio nella Chiesa locale, dove fu ordinato diacono e maestro. Dopo il 363, quando Nisibi passò ai Persiani, Efrem si trasferì a Edessa, divenendo guida spirituale e catechista. La sua carità si tradusse in opere concrete: organizzò aiuti per i poveri e, durante un’epidemia, si dedicò all’assistenza dei malati, morendo a Edessa nel 373, secondo la tradizione, consumato dal servizio. Efrem è soprattutto il grande poeta e teologo della Siria cristiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sant’Efrem il Siro, diacono e Dottore della Chiesa: l’arpa dello Spirito Santo

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Il santo principale celebrato il 9 giugno è Sant'Efrem di Edessa, diacono e Dottore della Chiesa.

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