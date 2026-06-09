Sanità | la padovana Alda Di Chiara nominata presidente di Anisap Veneto-Trentino Alto Adige

Notizia in breve

Alda Di Chiara, proveniente da Padova, è stata nominata presidente di Anisap Veneto-Trentino Alto Adige. Il nuovo consiglio direttivo dell’associazione, che rappresenta le istituzioni sanitarie ambulatoriali private, si è insediato ufficialmente. La nomina avviene in un momento di cambiamenti nel settore sanitario regionale. La Di Chiara assume il ruolo di guida per le attività e le iniziative dell’associazione nella regione.