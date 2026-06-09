Sanità | la padovana Alda Di Chiara nominata presidente di Anisap Veneto-Trentino Alto Adige

Da padovaoggi.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alda Di Chiara, proveniente da Padova, è stata nominata presidente di Anisap Veneto-Trentino Alto Adige. Il nuovo consiglio direttivo dell’associazione, che rappresenta le istituzioni sanitarie ambulatoriali private, si è insediato ufficialmente. La nomina avviene in un momento di cambiamenti nel settore sanitario regionale. La Di Chiara assume il ruolo di guida per le attività e le iniziative dell’associazione nella regione.

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Si è insediato il nuovo vertice di Anisap Veneto -Trentino Alto Adige (associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private). La padovana Alda Di Chiara, da decenni impegnata in ruoli apicali dell’imprenditoria sanitaria e di rappresentanza associativa del territorio Veneto, è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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