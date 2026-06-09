Sangue sulle strade l’allarme | Pandemia silenziosa | fermiamola

"Quella degli incidenti stradali è una pandemia silenziosa: la prima causa di morte tra i più giovani. Perdite che potrebbero essere evitate. Qualche progresso è stato fatto, ma è troppo lento". Così l’inviato speciale ONU per la sicurezza stradale Jean Todt intervenendo al forum The Urban Mobility Council, il think tank promosso da Unipol dedicato alla mobilità urbana che si è tenuto ieri alla Triennale di Milano. Un’emergenza sociale ed economica. Nel 2024 gli incidenti sulle strade italiane sono stati più di 173 mila, oltre 7 mila in più rispetto al 2023. Il 69,3% dei feriti si concentra nelle aree urbane. I morti sono stati più di 3 mila. L’Istat stima i costi sociali, tra spese sanitarie e amministrative, in circa 20 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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