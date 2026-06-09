Tra le rappresentazioni in programma, si segnala la messa in scena di “Edelweiss”, uno spettacolo che ha riscosso grande attenzione. La commedia, ispirata a un testo francese, è interpretata da una coppia di attori consolidata e vede anche la partecipazione di un noto capocomico dei Legnanesi. Tra gli interpreti principali figurano Amanda Sandrelli e Debora Caprioglio, con Corrado Tedeschi nel ruolo di capocomico.

Un classico shakespeariano interpretato da Amanda Sandrelli, un viaggio nei ricordi guidato dal capocomico dei Legnanesi, una commedia brillante tratta da una pièce francese e proposta da una coppia di attori collaudati come Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. E poi una storia di famiglia con protagonista Giulio Scarpati, il tragicomico dialogo tra una madre e una figlia, una riflessione sui rischi e i benefici dell‘ intelligenza artificiale e un‘analisi impietosa dei rapporti di coppia. Sette appuntamenti col grande teatro e con attori di prima fila, per una rassegna da non perdere. È quanto proporrà la nuova stagione del teatro Edelweiss di Besana, che è stata ufficialmente presentata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sandrelli, Scarpati, Caprioglio: Edelweiss da capogiro

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