Sono stati inaugurati 282 nuovi alloggi in un centro di recupero, che ora dispone di più spazi per le persone in trattamento. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi si è registrato un aumento dei casi di dipendenza da crack tra i residenti. Questi nuovi alloggi sono stati realizzati sui terreni di chi in passato ha affrontato e superato problemi di dipendenza, offrendo loro un’opportunità di reinserimento. La crescita delle dipendenze da sostanze come il crack resta un elemento di preoccupazione.

Nuovi spazi per rinascere, costruiti letteralmente sulle fondamenta di chi in passato, ha già lottato e studiato per riprendersi la propria vita. San Patrignano si allarga e rinnova la sua promessa di rinascita. Ieri il taglio del nastro di 282 nuovi alloggi, inaugurati davanti agli 850 ragazzi che oggi formano la comunità. Un’opera imponente di oltre 3mila metri quadrati: 48 camere da letto, 55 bagni, tre sale comuni e due spazi polivalenti, sorti simbolicamente sulle ceneri del vecchio teatro e della biblioteca. "Non scopriamo il lenzuolo solo su nuovi edifici, ma su percorsi di vita e nuove opportunità – ha sottolineato Letizia Moratti, co-fondatrice della fondazione –. Questi sono spazi di speranza, qui una volta c’era la vecchia biblioteca e tantissimi ragazzi, compresi i miei figli ci hanno studiato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Patrignano si allarga. Inaugurati 282 nuovi alloggi, ma cresce la dipendenza da crack

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