Un documento presentato dal consiglio comunale propone l'acquisto di un nuovo automezzo per la Protezione Civile di San Cesario. La mozione solleva il problema del trasporto delle motopompe da parte dei volontari, evidenziando l’assenza di un mezzo dedicato. Viene anche chiesto quali risorse finanziarie il Comune possa attivare per coprire i costi di acquisto e gestione del veicolo.

? Domande chiave? In Breve Mirco Zanoli presenta una mozione per l’acquisto di un nuovo automezzo a San Cesario sul Panaro. Il gruppo consiliare di opposizione Centrodestra per la Rinascita ha presentato a San Cesario sul Panaro una mozione che punta a potenziare le dotazioni operative della Protezione Civile locale. L’iniziativa, illustrata da Mirco Zanoli, mira a garantire ai volontari strumenti adeguati per affrontare le emergenze e monitorare il territorio, con un’attenzione particolare alla gestione del rischio idraulico. La richiesta nasce dalla necessità di dotare il Gruppo Volontari Comunale di un mezzo di proprietà dell’ente. Attualmente, infatti, i volontari non dispongono di un veicolo dedicato e devono contare su soluzioni temporanee per svolgere i propri compiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Cesario: mozione per un nuovo automezzo per la Protezione Civile

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Serve un nuovo mezzo per la Protezione civileSan Cesario, mozione del gruppo di opposizione. Zanoli: Il Comune provveda. msn.com