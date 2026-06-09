Domani iniziano i lavori di riqualificazione delle pensiline esterne del sottopasso pedonale di via Borsa. La struttura collega il quartiere San Biagio con il centro urbano e sarà interessata da interventi di miglioramento. Le operazioni prevedono l’installazione di nuove pensiline e lavori di messa in sicurezza. La riqualificazione si concluderà entro un certo periodo, senza specificare le date esatte.

Partiranno ufficialmente domani i lavori di riqualificazione delle pensiline esterne del sottopasso pedonale di via Borsa, la strategica struttura di collegamento tra il quartiere San Biagio e il centro urbano. L’intervento riguarderà il rifacimento e la sostituzione completa delle coperture su entrambi i lati d’accesso: sia sul versante di via Borsa, sia su quello opposto che si affaccia verso viale Trento. Le opere sono state poste in carico alla società che sta realizzando il piano di rigenerazione urbana nell’area dell’ex caserma dei Carabinieri di viale Belloni, come scomputo diretto degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune. Per consentire l’allestimento del cantiere in totale sicurezza, il sottopasso rimarrà completamente chiuso al transito di pedoni e ciclisti per circa due mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Biagio: via ai lavori del sottopasso per il centro

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