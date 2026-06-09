San Antonio non ci sta! Wemby rialza la testa 32 punti e gli Spurs sbancano New York in gara-3

Da gazzetta.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Spurs vincono a New York in gara-3, con Wemby che segna 32 punti. La squadra di San Antonio riduce lo svantaggio nella serie, ora sul 2-1, dopo aver battuto i Knicks al Madison. I Knicks, che avevano vinto 13 partite consecutive nei playoff, non sono riusciti a mantenere il vantaggio. Brunson e Anunoby hanno segnato per i Knicks, ma non sono stati sufficienti per evitare la sconfitta.

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La giornata cestistica più attesa dalla Grande Mela dal 1999 si chiude nel modo peggiore possibile per i tifosi che stavano vivendo un momento magico. Gli Spurs mostrano carattere, sfruttano la atipica inefficienza offensiva dei Knicks nell’ultimo quarto e riaprono la serie vincendo gara-3 115-111. L’incandescente New York, reduce da 13 successi consecutivi, trova quindi la sua prima sconfitta da gara-3 del primo turno di postseason contro gli Hawks. Wemby gioca alla grande e chiude con 32 punti, otto rimbalzi, sei assist e tre stoppate, trascinando San Antonio al fondamentale successo in trasferta che riporta le Finals in bilico sul 2-1 a favore di New York. Gara-4 giovedì mattina alle 2.30 ora italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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