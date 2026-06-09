Salvataggio all’avanguardia Un milione di euro all’anno

Da ilrestodelcarlino.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cooperativa di stabilimenti balneari di Cesenatico investe un milione di euro all’anno nel servizio di salvataggio. La struttura garantisce assistenza in mare durante la stagione estiva, con personale specializzato e mezzi dedicati. Il servizio si svolge quotidianamente, con interventi tempestivi in caso di emergenza. La cooperativa gestisce le attività di salvataggio per tutta la durata della stagione balneare.

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Il salvataggio è uno dei principali servizi che mette a disposizione la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. Il personale è composto da 58 tra uomini e donne, che garantiscono la copertura delle 36 torrette distribuite sul litorale che serve i 128 bagni della località. È un sistema volutamente flessibile, con tanto personale regolarmente assunto, per garantire sempre la presenza delle giacchette rosse, in quanto i tempi sono notevolmente cambiati rispetto ad anni fa, tant’è che ci sono dipendenti i quali fanno il tempo pieno con un giorno libero alla settimana e altri che invece chiedono 2-3 giornate libere alla settimana e all’occorrenza anche più giornate. In sostanza i salvataggi oggi hanno maggiore scelta e questo sistema elastico è apprezzato dai giovani che studiano all’Università e a coloro che desiderano più tempo libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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