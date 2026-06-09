Salvataggio all’avanguardia Un milione di euro all’anno
Una cooperativa di stabilimenti balneari di Cesenatico investe un milione di euro all’anno nel servizio di salvataggio. La struttura garantisce assistenza in mare durante la stagione estiva, con personale specializzato e mezzi dedicati. Il servizio si svolge quotidianamente, con interventi tempestivi in caso di emergenza. La cooperativa gestisce le attività di salvataggio per tutta la durata della stagione balneare.
Il salvataggio è uno dei principali servizi che mette a disposizione la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. Il personale è composto da 58 tra uomini e donne, che garantiscono la copertura delle 36 torrette distribuite sul litorale che serve i 128 bagni della località. È un sistema volutamente flessibile, con tanto personale regolarmente assunto, per garantire sempre la presenza delle giacchette rosse, in quanto i tempi sono notevolmente cambiati rispetto ad anni fa, tant’è che ci sono dipendenti i quali fanno il tempo pieno con un giorno libero alla settimana e altri che invece chiedono 2-3 giornate libere alla settimana e all’occorrenza anche più giornate. In sostanza i salvataggi oggi hanno maggiore scelta e questo sistema elastico è apprezzato dai giovani che studiano all’Università e a coloro che desiderano più tempo libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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