Salonicco soffoca | il Golfo Termaico invade di fitoplancton la costa
Il Golfo Termaico a Salonicco è stato invaso da una massa di fitoplancton che ha causato un’intensa proliferazione di microrganismi sulla costa. La decomposizione di questa biomassa ha portato alla produzione di odori molto forti e sgradevoli. Sono state individuate sostanze chimiche che alimentano questa crescita incontrollata di organismi, contribuendo alla diffusione di una forte puzza nell’area. La situazione ha portato a un aumento delle criticità ambientali nella zona.
? Domande chiave? In Breve Il Golfo Termaico si tinge di marrone a causa di una massiccia proliferazione di fitoplancton. Una densa distesa di colore marrone-giallastro sta attualmente invadendo il lungomare di Salonicco, trasformando il del Golfo Termaico in un quadro tanto sorprendente quanto inquietante. Il fenomeno della marea rossa si manifesta con una coltre compatta di materiale organico che si estende dal porto fino alla Torre Bianca, spingendosi ulteriormente verso est. Questa fioritura di microrganismi fotosintetici, come i dinoflagellati, sta creando una fascia maleodorante lungo la costa, influenzando profondamente la percezione del territorio. Le correnti deboli e i venti meridionali stanno spingendo questa massa di organismi verso la riva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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