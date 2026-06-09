Salonicco soffoca | il Golfo Termaico invade di fitoplancton la costa

Notizia in breve

Il Golfo Termaico a Salonicco è stato invaso da una massa di fitoplancton che ha causato un’intensa proliferazione di microrganismi sulla costa. La decomposizione di questa biomassa ha portato alla produzione di odori molto forti e sgradevoli. Sono state individuate sostanze chimiche che alimentano questa crescita incontrollata di organismi, contribuendo alla diffusione di una forte puzza nell’area. La situazione ha portato a un aumento delle criticità ambientali nella zona.