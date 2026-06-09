Il confronto tra giornalisti e amministratori previsto per l’11 giugno sarà regolato da una nuova formula che limita a due il numero di domande per testata. La modifica risponde alle polemiche e mira a gestire meglio le interazioni durante l’evento. La decisione è stata annunciata in risposta alle critiche sollevate riguardo alla possibilità di porre domande multiple. La nuova modalità si applica esclusivamente a questa occasione, senza indicazioni su eventuali future variazioni.

? Domande chiave? In Breve La sindaca Salis risponde alle critiche prima della conferenza dell’11 giugno. La sindaca Salis ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le modalità della conferenza stampa intitolata Un anno di giunta, prevista per il prossimo 11 giugno. L’amministrazione comunale ha deciso di rispondere alle polemiche riguardanti i limiti imposti alle domande dei giornalisti e ai temi che potranno essere trattati durante l’incontro. L’obiettivo dichiarato è quello di gestire in modo efficace e paritario tre ore di confronto con le testate accreditate. Il dibattito si è acceso attorno alla scelta di limitare ogni testata a un massimo di due domande. Secondo quanto spiegato dal Comune, tale prassi serve a garantire che il maggior numero possibile di operatori possa intervenire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salis risponde alle polemiche: ecco la nuova formula per la giunta

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