Russia e Ucraina la guerra assurda che uccide sempre più civili

Nel conflitto tra Russia e Ucraina, oltre 8.000 civili sono morti dall’inizio del 2023, secondo le stime delle autorità locali. Le città colpite continuano a subire bombardamenti e distruzioni di abitazioni, scuole e ospedali. Nei quartieri residenziali, molte persone cercano di sfuggire alle zone di combattimento, mentre le forze militari avviano operazioni nelle aree urbane. Le vittime civili sono state segnalate in diverse regioni del paese, con attacchi che coinvolgono artiglieria e droni.

Come abbiamo scritto tante volte, nel marzo-aprile 2022, quando Volodymyr Zelensky rifiutò di abbandonare l’Ucraina, la Russia vide sfumare la speranza di risolvere la guerra con una sola spallata e ci furono i primi accenni di trattativa, l’Europa avrebbe dovuto impiegare tutto il proprio peso per cercare di bloccare la guerra e, in seguito, trattare per la cosiddetta “pace giusta” per l’Ucraina. Scelse invece la via della guerra, convinta di poter sconfiggere la Russia sul campo e capitalizzare sull’umiliazione del Cremlino. Checché se ne dica, sono passati quasi quattro anni e mezzo e quell’esito è ancora molto lontano. Non solo. Gli stessi che quattro anni fa propagandavano la soluzione militare, ora fanno le acrobazie per negare che furono proprio americani ed europei a intervenire per impedire che si proseguisse sulla via negoziale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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