Il Letterature Festival si svolgerà per tre serate allo Stadio Palatino. Sono previsti autori internazionali che parteciperanno agli eventi. La manifestazione introdurrà un nuovo format musicale, modificando l’esperienza del pubblico. Le serate si svolgeranno nel rispetto del programma stabilito, con interventi di autori e momenti musicali. La presenza degli artisti e le nuove modalità di intrattenimento saranno al centro delle tre serate.

? Punti chiave? In Breve Sconfinare verso la XXV edizione del Letterature Festival a Roma: tre serate allo Stadio Palatino dal 19 al 21 giugno. Il Letterature Festival Internazionale di Roma presenta oggi la sua venticinquesima edizione con il titolo Sconfinare, un appuntamento che trasformerà lo Stadio Palatino in un centro di produzione culturale tra il 19 e il 21 giugno 2026. La manifestazione, che celebra un quarto di secolo di storia, porterà sul palco del Parco Archeologico del Colosseo grandi voci della letteratura e dell’arte per affrontare i limiti del corpo, del ruolo e della parola. Oltre alle tre serate principali, è già previsto un appuntamento extra l’18 luglio presso l’Idroscalo di Ostia, ospitato dal Puntasacra Film Fest. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roma, il Letterature Festival sbarca allo Stadio Palatino: 3 serate

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Temi più discussi: Sconfinare, è il titolo del Festival Letterature 2026; Letterature Festival Internazionale di Roma 2026; Letterature Festival Internazionale di Roma allo Stadio Palatino; Letterature Festival torna allo Stadio Palatino: 25ª edizione all’insegna del Sconfinare.

@LetteratureFest torna il 19, 20 e 21 giugno allo stadio Palatino con un appuntamento extra il 18 luglio all’Idroscalo di Ostia. Il titolo di questa edizione è Sconfinare. Ingresso gratuito Il programma completo sarà su #CultureRoma: culture.roma.it/festivaldellel x.com

Letterature Roma: 25 anni di festival, nuovo format e ospiti da Carrère a ZerocalcareIl Festival Letterature di Roma festeggia 25 anni con un format rinnovato e ospiti internazionali come Carrère e Satrapi ... it.blastingnews.com

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