Rogo a Rasciesa | deposito e macchinari distrutti dalle fiamme

Notizia in breve

Un incendio ha distrutto un deposito e diversi macchinari a Rasciesa. Le fiamme sono divampate all’interno del deposito, causando la perdita di attrezzature e macchinari. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno indagando sull’origine dell’incendio e sui danni subiti.