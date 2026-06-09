Rogo a Rasciesa | deposito e macchinari distrutti dalle fiamme
Un incendio ha distrutto un deposito e diversi macchinari a Rasciesa. Le fiamme sono divampate all’interno del deposito, causando la perdita di attrezzature e macchinari. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno indagando sull’origine dell’incendio e sui danni subiti.
? Domande chiave? In Breve Un incendio distrugge un deposito di attrezzi a Rasciesa: fiamme e fumo sopra Ortisei. Un violento incendio ha ridotto in cenere un capanno degli attrezzi presso la funicolare di Rasciesa nella mattinata di lunedì 8 giugno. L’evento ha scatenato l’allarme intorno alle 9:30, quando le fiamme e una densa colonna di fumo sono diventate visibili anche da lontano. Nonostante la distruzione totale della struttura e del contenuto, nessuno ha riportato lesioni fisiche durante l’accaduto. L’intervento dei soccorsi e la gestione dell’emergenza. Circa 30 pompieri volontari di Ortisei sono intervenuti tempestivamente per contrastare il rogo. Grazie alla rapidità dell’azione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero alle aree limitrofe o ad altre costruzioni della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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